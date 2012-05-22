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债券 | 2012年 5月 22日 星期二 17:35 BJT

〔标题新闻〕OECD将意大利今年GDP预估从此前萎缩0.5%下调至萎缩1.7%,经济疲态料持续至2017年

注:经济合作暨发展组织(OECD)

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