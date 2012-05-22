版本:
中国
债券 | 2012年 5月 22日 星期二 18:01 BJT

〔OECD报告〕西班牙需要制定中期减赤计划,失业率明年料超过25%

路透巴黎5月22日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二发布的半年度经济展望报告指出,西班牙需要制定一份包含永久减赤举措的中期计划,并应当对各州的预算赤字实施全面掌控,以改善其信贷资质.

西班牙经济今年将继续萎缩,因预算整顿计划打击国内需求,而且民间部门也在去杠杆化.西班牙政府2012年的撙节目标约为450亿欧元(572.5亿美元).

报告称,由于全球债市对于欧元区的未来和西班牙经济体质情况感到不安,令西班牙面临处境恶化的风险."如果西班牙公债收益率的风险溢价进一步攀升,则将提高民间部门的融资成本并加剧该国的衰退."

西班牙计划在2013年将赤字相当于GDP的比例降至3%,OECD估计西班牙明年可能接近实现该目标,令比例达到3.3%.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)已经大幅削减预算和财政收入,主要是通过临时性举措.OECD认为西班牙还应实施更高的增值税并强化税收体系.

西班牙失业率在发达经济体中是最高的国家之一.OECD预计该国明年失业率可能超过25%,不过称,该国今年2月通过的就业市场改革案料将在中期令西班牙就业形势改善.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐