〔中港股市〕恒指终结连续四日跌势,中国成长题材股大涨

路透香港5月22日电---香港股市周二结束一连四日跌势收高,受中国成长题材股提振,此前本地媒体报导称,中国政府将加快重大基建投资项目的审批速度,以应对经济增长疲弱.

恒生指数.HSI收涨0.62%,报19,039.15点.恒生国企指数.HSCE收涨1.21%,报9,698.6点.

中国证券报周二援引消息人士报导称,有关方面已被要求在6月底前上报今年全部投资计划,项目审批将加速,相关的中央预算资金亦有望提前下拨.[ID:nSB1559858]

与中国基础建设相关,和其他对成长因素敏感的个股涨势最猛.中国交通建设(1800.HK)跳涨7.8%,中联重科(1157.HK)H股劲扬6.9%.

上海股市沪综指.SSEC收报2,373.307点,涨25.007点或1.06%.今日上海A股成交额753亿元人民币,上交易日为699亿元.

沪市跟随全球市场涨势反弹上扬.温家宝总理周末有关"稳增长"的利好言论亦持续发酵.但分析人士认为,在国内外不确定因素持续制约下,短线大盘走势仍不脱半年线(2,338点)上方的盘整.

浙商证券分析师王伟俊称,无法指望欧美市场来提振外贸,消费又一时难以刺激起来,今年来看"稳增长"只有依靠投资,预计5、6月份是投资相关政策出台的最好时机.

他预计,在此之前,大盘上涨下跌的空间都不多,短线可能仍会盘整.

全球市场周二扩大涨幅,投资者在价格脱离2012年低点之后逢低买入,因市场对欧洲采取新措施解决债务危机并促进增长的希望升温.摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS升1.2%.[ID:nSB1560206]

沪深300指数6月合约CIFM2尾盘报点2,608.4点,涨1.09%,成交量为297,027手.(完)

--编译 沈以文;审校 白云

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