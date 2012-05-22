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债券 | 2012年 5月 22日 星期二 17:47 BJT

〔标题新闻〕爱尔兰缓慢的经济复苏或在明年获得进一步动能,但欧债危机构成风险--OECD

注:OECD指经济合作暨发展组织.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8GLCC1]

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