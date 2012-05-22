普京任命七名前内阁部长为助手

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月22日电---俄罗斯总统普京周二任命七名前内阁部长为总统助理，料将削弱总理梅德韦杰夫的新政府，并将权力转移至克里姆林宫。
普京颁布的法令还确认忠诚的支持者伊万诺夫(Sergei Ivanov)为其幕僚长，而梅德帕特鲁舍夫(Nikolai Patrushev)仍担任总统安全理事会秘书长。
任命名单中独缺前政府能源“沙皇”塞钦(Igor Sechin)，外界曾预计他将在普京重返克里姆林宫后继续控制石油行业。
这些任命暗示普京5月7日宣誓就职后，可能将其行政团队作为权力中心，独立于梅德韦杰夫领导的政府。
被普京任命为助手的前内阁部长有：前经济部长Elvira Nabiullina，前卫生部长Tatyana Golikova，前自然资源部长Yuri Trutnev和前运输部长Igor Levitin。
普京还任命前内政部长Rashid Nurgaliyev为总统安全理事会副秘书长，尽管Nurgaliyev之前的任期受到了警察暴力、腐败和滥用职权丑闻的影响。（完）
--编译 李富强 ;审校 王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。