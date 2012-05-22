普京任命七名前内阁部长为助手

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月22日电---俄罗斯总统普京周二任命七名前内阁部长为总统助理，料将削弱总理梅德韦杰夫的新政府，并将权力转移至克里姆林宫。

普京颁布的法令还确认忠诚的支持者伊万诺夫(Sergei Ivanov)为其幕僚长，而梅德帕特鲁舍夫(Nikolai Patrushev)仍担任总统安全理事会秘书长。

任命名单中独缺前政府能源“沙皇”塞钦(Igor Sechin)，外界曾预计他将在普京重返克里姆林宫后继续控制石油行业。

这些任命暗示普京5月7日宣誓就职后，可能将其行政团队作为权力中心，独立于梅德韦杰夫领导的政府。

被普京任命为助手的前内阁部长有：前经济部长Elvira Nabiullina，前卫生部长Tatyana Golikova，前自然资源部长Yuri Trutnev和前运输部长Igor Levitin。

普京还任命前内政部长Rashid Nurgaliyev为总统安全理事会副秘书长，尽管Nurgaliyev之前的任期受到了警察暴力、腐败和滥用职权丑闻的影响。（完）