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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 18:20 BJT

〔亚洲橡胶〕5月22日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月22日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 283.0 4 283.6 1

* 6月 284.8 73 281.8 10

* 7月 287.0 206 284.1 41

* 8月 288.1 800 285.0 69

* 9月 284.6 807 281.9 71

*10月 280.4 5165 278.0 1312

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 王冠中

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