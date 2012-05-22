〔马来西亚期市〕棕榈油期货微升,因冀望欧债危机将或解决

路透新加坡5月22日电---马来西亚棕榈油期货周二微升,有关欧洲会采取措施应对债务危机的冀望升温.欧债危机引发了全球金融市场全面下跌.

法国总统奥朗德(Francois Hollande)将在周三欧盟领导人非正式峰会上提议发行欧洲共同债券,给市场带来正面信号并缓解了部分投资者的忧虑.

"市场仍陷在昨天区间内,这是盘整阶段的延续.市场情绪仍好坏不一,没有人想采取任何行动,"一名外资大宗商品经纪公司交易员说.

马来西亚指标8月棕榈油期货FCPOc3收高0.4%,报每吨3,110马币(林吉特)(997美元).

午后交易量增加,成交量为27,849口,略高于平常的25,000口.

路透市场分析师王涛表示,棕榈油交易看起来呈中性,在每吨3,019-3,136马币的区间内.(完)