〔马来西亚期市〕棕榈油期货微升,因冀望欧债危机将或解决

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡5月22日电---马来西亚棕榈油期货周二微升,有关欧洲会采取措施应对债务危机的冀望升温.欧债危机引发了全球金融市场全面下跌.
法国总统奥朗德(Francois Hollande)将在周三欧盟领导人非正式峰会上提议发行欧洲共同债券,给市场带来正面信号并缓解了部分投资者的忧虑.
"市场仍陷在昨天区间内,这是盘整阶段的延续.市场情绪仍好坏不一,没有人想采取任何行动,"一名外资大宗商品经纪公司交易员说.
马来西亚指标8月棕榈油期货FCPOc3收高0.4%,报每吨3,110马币(林吉特)(997美元).
午后交易量增加,成交量为27,849口,略高于平常的25,000口.
路透市场分析师王涛表示,棕榈油交易看起来呈中性,在每吨3,019-3,136马币的区间内.(完)
--编译 梁睿雪;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。