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债券 | 2012年 5月 22日 星期二 19:02 BJT

〔标题新闻〕欧洲可通过允许ESM/EFSF直接从ECB借款来应对希腊退出欧元区的风险--惠誉分析师

注:欧洲稳定机制(ESM), 欧洲金融稳定机构(EFSF),欧洲央行

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