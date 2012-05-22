〔欧洲金融〕德国不会改变在欧元区共同债券方面的立场--官员

标题新闻：俄罗斯央行称上半年有减息空间，因通胀放缓速度较预期快，料首季经济成长0.4-0.7%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透柏林5月22日电---一位德国高级官员周二表示,该国认为发行欧元区共同债券并不是解决欧债危机的一种方法,尽管法国等国呼吁这样做,但德国不会改变其立场.
"这是一个确定的结论,不会在6月时改变,"该官员在周三欧盟领导人非正式峰会前的德国政府简布会上表示.6月底还将召开另一场峰会.
这名要求匿名的官员还指出,他认为在周三的会议上,各国领导人没有必要讨论为希腊和西班牙等欧元区受困国家放松赤字目标,也无需寻求新的措施为境况脆弱的银行重整资本.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为路透中文新闻为您整理的2月27日-3月3日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。 公开市场操作: --虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行当周公开市场连续保持每日300亿元逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。
路透上海3月3日 - 中国证监会最新发布“关于支持绿色债券发展的指导意见”，称证监会系统单位应当加强政策支持和引导，建立审核绿色通道，适用“即报即审”政策，提升企业发行绿色公司债券的便利性。