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债券 | 2012年 5月 22日 星期二 19:02 BJT

〔欧洲金融〕德国不会改变在欧元区共同债券方面的立场--官员

路透柏林5月22日电---一位德国高级官员周二表示,该国认为发行欧元区共同债券并不是解决欧债危机的一种方法,尽管法国等国呼吁这样做,但德国不会改变其立场.

"这是一个确定的结论,不会在6月时改变,"该官员在周三欧盟领导人非正式峰会前的德国政府简布会上表示.6月底还将召开另一场峰会.

这名要求匿名的官员还指出,他认为在周三的会议上,各国领导人没有必要讨论为希腊和西班牙等欧元区受困国家放松赤字目标,也无需寻求新的措施为境况脆弱的银行重整资本.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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