〔表格〕5月19日止当周美国连锁店销售较前周下滑1.7%--ICSC/高盛

标题新闻：里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控
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路透5月22日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,5月19日止当周美国连锁店销售较前周下滑1.7%.
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
5月19日 531.4 3.8 -1.7
5月12日 540.4 4.5 -0.8
5月 5日 545.0 3.3 -0.8
4月28日 549.3 4.2 -0.3 (完)
--编译 丁琦;审校 王洋
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)