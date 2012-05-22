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市场报道 | 2012年 5月 22日 星期二 19:53 BJT

〔表格〕5月19日止当周美国连锁店销售较前周下滑1.7%--ICSC/高盛

路透5月22日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,5月19日止当周美国连锁店销售较前周下滑1.7%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

5月19日 531.4 3.8 -1.7

5月12日 540.4 4.5 -0.8

5月 5日 545.0 3.3 -0.8

4月28日 549.3 4.2 -0.3 (完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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