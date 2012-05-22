〔美股业绩〕百思买季度营收超出预期,维持全年财测

标题新闻：里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控
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路透纽约5月22日电---全球最大的消费电子连锁店公司--百思买(Best Buy)(BBY.N)周二公布的季度营收好于预期,并维持全年财测,激励公司股价上扬.
百思买公布季度营收增长2.1%,至116.1亿美元,好于分析师平均预估的115.2亿美元.
5月5日止当季净利则降至1.61亿美元,合每股0.47美元,上年同期为2.55亿美元或每股0.64美元.扣除特殊项目的每股盈余为0.72美元.
该公司维持2013财年的业绩展望,预计扣除重组成本的年度每股盈余为3.50-3.80美元.
百思买股价在盘前交易中上涨7.5%,报19.53美元.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)