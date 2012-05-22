〔美股业绩〕百思买季度营收超出预期,维持全年财测

路透纽约5月22日电---全球最大的消费电子连锁店公司--百思买(Best Buy)(BBY.N)周二公布的季度营收好于预期,并维持全年财测,激励公司股价上扬.

百思买公布季度营收增长2.1%,至116.1亿美元,好于分析师平均预估的115.2亿美元.

5月5日止当季净利则降至1.61亿美元,合每股0.47美元,上年同期为2.55亿美元或每股0.64美元.扣除特殊项目的每股盈余为0.72美元.

该公司维持2013财年的业绩展望,预计扣除重组成本的年度每股盈余为3.50-3.80美元.

百思买股价在盘前交易中上涨7.5%,报19.53美元.(完)