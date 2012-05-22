〔国际油市〕亚洲柴油升水触及近四个月高位,来自越南的需求持续

路透新加坡5月22日电---亚洲中硫柴油升水周二冲高至近四个月高位,因来自越南的需求持续.该国一座炼厂停产料持续最多一个月.

路透数据显示,含硫为500ppm柴油现货升水上涨0.05美元,至每桶较新加坡报价高2.30美元,创下1月25日以来的最高.

越南的Petrolimex买入2.6万吨船期为5月19-21日、含硫为500ppm的柴油,3.5万吨船期为5月25-29日的柴油、1.1万吨船期为6月1-5日的柴油,升水为离岸价(FOB)较新加坡含硫0.25%柴油报价高0.70-0.90美元.

其还购买了1.1万吨船期为6月9-15日、含硫为0.25%的柴油,升水为FOB新加坡升水0.15-0.20美元.

越南的Military Petroleum Company (MPC)也购买了约3万吨含硫为0.25%的6月柴油,升水为FOB新加坡每桶较新加坡同含硫级别柴油升水约0.25美元.

另外一家炼厂PV Oil买入最多1.8万立方米(1.52万吨)含硫为500ppm的柴油,升水为每桶较新加坡含硫0.25%柴油报价高1.80美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.37 0.28 0.23 121.09

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.78 0.22 0.18 120.56

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.08 0.22 0.18 121.86

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 123.08 0.27 0.22 122.81

6月柴油互换 GOSGSWMc1 120.78 0.23 0.19 120.55

7月柴油互换 GOSGSWMc2 120.74 0.30 0.25 120.44 (完)