〔国际油市〕亚洲380-cst燃料油现货升水触及三个月高位

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡5月22日电---亚洲燃料油市场周二进一步走强,380-cst燃料油现货升水升至三个月以来最高.
没有实货交易达成,但光汇石油和BP的买盘将380-cst燃料油较新加坡现货报价升水推高0.55美元,至每吨5.75美元.
180-cst现货升水亦扩大涨幅,创下每吨5.70美元的三个月新高,该升水较前一日上涨0.50美元.
光汇石油继续活跃于互换市场,买入10万吨6月380-cst燃料油固定价格合约,该合约当前成交13.5万吨,收报每吨645.25美元,上涨4.50美元.
交易商预计,主要受光汇石油和BP的多头操作支撑的现货市场强势将告一段落,因市场依然供应充足.
一位交易商表示,下月还将有大量西方套利船货抵达亚洲.
船用燃料油市场需求以及中国需求依然疲弱,不过巴克莱指出,当前燃料油价格较低,或激励中国小型炼厂的买需.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 663.60 4.33 0.66 659.27
现货380CST燃料油 FO380-SIN 651.20 5.03 0.78 646.17
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 656.00 3.00 0.46 653.00
380CST船用燃料油升水 4.80 -2.03 -29.72 6.83
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.70 0.50 9.62 5.20
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.75 0.56 10.79 5.19 (完)
--编译 丁琦;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。