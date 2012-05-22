〔国际油市〕亚洲380-cst燃料油现货升水触及三个月高位

路透新加坡5月22日电---亚洲燃料油市场周二进一步走强,380-cst燃料油现货升水升至三个月以来最高.

没有实货交易达成,但光汇石油和BP的买盘将380-cst燃料油较新加坡现货报价升水推高0.55美元,至每吨5.75美元.

180-cst现货升水亦扩大涨幅,创下每吨5.70美元的三个月新高,该升水较前一日上涨0.50美元.

光汇石油继续活跃于互换市场,买入10万吨6月380-cst燃料油固定价格合约,该合约当前成交13.5万吨,收报每吨645.25美元,上涨4.50美元.

交易商预计,主要受光汇石油和BP的多头操作支撑的现货市场强势将告一段落,因市场依然供应充足.

一位交易商表示,下月还将有大量西方套利船货抵达亚洲.

船用燃料油市场需求以及中国需求依然疲弱,不过巴克莱指出,当前燃料油价格较低,或激励中国小型炼厂的买需.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 663.60 4.33 0.66 659.27

现货380CST燃料油 FO380-SIN 651.20 5.03 0.78 646.17

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 656.00 3.00 0.46 653.00

380CST船用燃料油升水 4.80 -2.03 -29.72 6.83

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.70 0.50 9.62 5.20

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.75 0.56 10.79 5.19 (完)