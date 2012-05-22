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市场报道 | 2012年 5月 22日 星期二 23:20 BJT

〔美国热股〕摩根士丹利在Facebook IPO前意外释出负面消息

路透5月22日电---在备战Facebook(FB.O)160亿美元首次公开发行(IPO)的过程中,担任主承销商的摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)意外向主要客户传达一些负面消息:该银行消费类互联网分析师Scott Devitt下调了对Facebook的营收预估.[ID:nSB1560674]

摩根士丹利周二早盘升5.23%,报13.88美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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