〔美国热股〕摩根士丹利在Facebook IPO前意外释出负面消息

标题新闻：里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控
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路透5月22日电---在备战Facebook(FB.O)160亿美元首次公开发行(IPO)的过程中,担任主承销商的摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)意外向主要客户传达一些负面消息:该银行消费类互联网分析师Scott Devitt下调了对Facebook的营收预估.[ID:nSB1560674]
摩根士丹利周二早盘升5.23%,报13.88美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)