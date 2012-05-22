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市场报道 | 2012年 5月 22日 星期二 22:54 BJT

〔美国热股〕调查表明苹果在过去一年维持着全球最有价值品牌的地位

路透5月22日电---周二公布的一项调查表明,在过去一年中,苹果(AAPL.O)维持着全球最有价值品牌的地位,在全球排位前10的科技相关公司中,苹果占据首位.

苹果周二早盘上涨1.2%,报568.04美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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