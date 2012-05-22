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市场报道 | 2012年 5月 22日 星期二 22:25 BJT

〔美国热股〕百思买季度营收好于预期,股价先跌后回

路透5月22日电---消费者电子产品连锁店--百思买(Best Buy)(BBY.N)公布的季度营收好于预期,并维持对本年度的展望,这在美股盘前一度推升该公司股价急涨6.2%.

百思买周二早盘下跌0.94%,报18.00美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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