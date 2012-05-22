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市场报道 | 2012年 5月 22日 星期二 22:27 BJT

〔美国热股〕CVC Capital已向贝莱德等三家投资者出售Formula One持股

路透5月22日电---消息人士周二表示,私募股权公司CVC Capital已向包括贝莱德(BLK.N)在内的三家投资者出售所持Formula One 16亿美元的股权,之后Formula One拟在新加坡进行30亿美元的首次公开发行(IPO).

贝莱德周二早盘跌0.6%,报166.71美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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