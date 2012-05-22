〔美国热股〕CVC Capital已向贝莱德等三家投资者出售Formula One持股

标题新闻：里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控
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路透5月22日电---消息人士周二表示,私募股权公司CVC Capital已向包括贝莱德(BLK.N)在内的三家投资者出售所持Formula One 16亿美元的股权,之后Formula One拟在新加坡进行30亿美元的首次公开发行(IPO).
贝莱德周二早盘跌0.6%,报166.71美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)