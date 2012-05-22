〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差降至六个月低点

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡5月22日电---亚洲石脑油价格和裂解价差周二处在六个月低点,分别报每吨869美元和每吨55.85美元,因需求料将因为韩国和台湾的裂解装置削减产量而螺旋下滑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)和该国最大炼厂SK Energy将削减其裂解装置的产能利用率,因炼化利润低迷.
YNCC将从5月末起,把其年产能为190万吨的裂解装置产能利用率削减至90%,为期一个月.SK Energy则将从6月起把年产能20万吨的裂解装置产能利用率降至约80%.
其年产66万吨的裂解装置将不受影响.
一位在新加坡的交易员说:"如果韩国削减产能利用率,对炼化商来说实在不是好消息.我们曾预计(石化)市场将上涨,但事实却不是这样."
由于采用较新技术,通常韩国是最不愿意削减裂解装置产能利用率的国家.
汽油裂解价差处在四日低点,报每桶7.18美元,因亚洲至美国的套利窗口关闭.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 869.00 -5.50 -0.63 874.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 94.22 -0.61 -0.64 94.83
97号现货汽油GL97-SIN 122.80 0.20 0.16 122.60
95号现货汽油GL95-SIN 119.00 0.20 0.17 118.80
92号现货汽油GL92-SIN 115.60 0.20 0.17 115.40
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.18 -0.23 -3.10 7.41 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。