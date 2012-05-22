〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差降至六个月低点

路透新加坡5月22日电---亚洲石脑油价格和裂解价差周二处在六个月低点,分别报每吨869美元和每吨55.85美元,因需求料将因为韩国和台湾的裂解装置削减产量而螺旋下滑.

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)和该国最大炼厂SK Energy将削减其裂解装置的产能利用率,因炼化利润低迷.

YNCC将从5月末起,把其年产能为190万吨的裂解装置产能利用率削减至90%,为期一个月.SK Energy则将从6月起把年产能20万吨的裂解装置产能利用率降至约80%.

其年产66万吨的裂解装置将不受影响.

一位在新加坡的交易员说:"如果韩国削减产能利用率,对炼化商来说实在不是好消息.我们曾预计(石化)市场将上涨,但事实却不是这样."

由于采用较新技术,通常韩国是最不愿意削减裂解装置产能利用率的国家.

汽油裂解价差处在四日低点,报每桶7.18美元,因亚洲至美国的套利窗口关闭.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 869.00 -5.50 -0.63 874.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 94.22 -0.61 -0.64 94.83

97号现货汽油GL97-SIN 122.80 0.20 0.16 122.60

95号现货汽油GL95-SIN 119.00 0.20 0.17 118.80

92号现货汽油GL92-SIN 115.60 0.20 0.17 115.40

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.18 -0.23 -3.10 7.41 (完)