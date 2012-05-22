〔美国热股〕雅高拟将美国经济型酒店业务售予黑石集团,后者股价上扬

路透5月22日电---法国雅高(Accor)(ACCP.PA)准备将其处于困境中的美国经济型酒店业务以19亿美元的作价售予美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N).这是该法国酒店集团专注于美国之外增长的意料之举.