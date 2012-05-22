〔美国热股〕雅高拟将美国经济型酒店业务售予黑石集团,后者股价上扬

标题新闻：里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控
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路透5月22日电---法国雅高(Accor)(ACCP.PA)准备将其处于困境中的美国经济型酒店业务以19亿美元的作价售予美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N).这是该法国酒店集团专注于美国之外增长的意料之举.
黑石集团周二早盘上扬3.67%,报12.13美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)