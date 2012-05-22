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市场报道 | 2012年 5月 22日 星期二 22:31 BJT

〔美国热股〕雅高拟将美国经济型酒店业务售予黑石集团,后者股价上扬

路透5月22日电---法国雅高(Accor)(ACCP.PA)准备将其处于困境中的美国经济型酒店业务以19亿美元的作价售予美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N).这是该法国酒店集团专注于美国之外增长的意料之举.

黑石集团周二早盘上扬3.67%,报12.13美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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