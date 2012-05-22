〔美国热股〕拜耳和Onyx未能证明Nexavar药物可以延长肺肿瘤患者生命

路透5月22日电---德商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)和Onyx PharmaceuticalsONXX.O未能在后期临床研究中显示出,其开发的Nexavar药物可以延长肺部肿瘤患者的生命.此类患者是癌症市场的最大目标群体.