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市场报道 | 2012年 5月 22日 星期二 22:06 BJT

〔美国热股〕拜耳和Onyx未能证明Nexavar药物可以延长肺肿瘤患者生命

路透5月22日电---德商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)和Onyx PharmaceuticalsONXX.O未能在后期临床研究中显示出,其开发的Nexavar药物可以延长肺部肿瘤患者的生命.此类患者是癌症市场的最大目标群体.

Onyx Pharmaceuticals周二盘初微跌0.1399%,报42.8799美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

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