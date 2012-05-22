〔美国热股〕Medtronic公布季度获利增长,但股价下跌

标题新闻：里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控
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路透5月22日电---医疗设备生产商Medtronic(MDT.N)周二公布了季度获利增长,因为其他业务的销售增长抵消了植入式心脏除颤器和脊柱产品关键市场销售疲弱对业绩的拖累.
Medtronic周二早盘下跌0.8488%,报37.38美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 母红
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)