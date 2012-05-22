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市场报道 | 2012年 5月 22日 星期二 22:16 BJT

〔美国热股〕Medtronic公布季度获利增长,但股价下跌

路透5月22日电---医疗设备生产商Medtronic(MDT.N)周二公布了季度获利增长,因为其他业务的销售增长抵消了植入式心脏除颤器和脊柱产品关键市场销售疲弱对业绩的拖累.

Medtronic周二早盘下跌0.8488%,报37.38美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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