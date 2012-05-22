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市场报道 | 2012年 5月 22日 星期二 22:07 BJT

〔美国股市〕几乎平开,但对全球经济增长的担忧影响市场人气

路透纽约5月22日电---美国股市周二几乎平开,因对于全球经济增长的担忧打压投资者信心.与此同时Facebook (FB.O)股价延续上市以来的跌势.

道琼工业指数.DJI开盘上涨8.70点,或0.07%,至12,513.18点.标准普尔500指数.SPX涨4.94点,或0.38%,至1,320.93点,Nasdaq指数.IXIC涨9.29点或0.33%,至2,856.50点.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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