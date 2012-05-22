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市场报道 | 2012年 5月 22日 星期二 22:27 BJT

〔美国热股〕中电光伏第一季录得亏损,但股价上涨1.5%

路透5月22日电---太阳能设备制造商中电光伏(China Sunergy)CSUN.O第一季录得亏损,因太阳能电池组件发货量减少,且价格下降,该公司预计当前季度将录得净亏损.

中电光伏周二早盘上涨1.5038%,报1.35美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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