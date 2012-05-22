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市场报道 | 2012年 5月 22日 星期二 22:23 BJT

〔美国热股〕Williams-Sonoma第一季获利胜过华尔街预估,股价上涨2.65%

路透5月22日电---美国家居用品零售商Williams-Sonoma(WSM.N)第一季获利胜过华尔街预估,该公司称其Pottery Barn家具连锁店和West Elm家具店需求增长.

Williams-Sonoma周二早盘上涨2.649%,报35.65美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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