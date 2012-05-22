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市场报道 | 2012年 5月 22日 星期二 22:41 BJT

〔美国热股〕Gucci诉Guess可能仅获466万美元赔偿,后者股价上扬

路透5月22日电---一位美国法官称,意大利奢侈品牌Gucci诉服饰零售商Guess(GES.N)抄袭其商标设计诉讼可能仅获466万美元的赔偿,仅是前者要求的逾1.2亿美元损害赔偿的一小部分.

Guess周二早盘股价上涨0.5313%,报24.6美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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