〔美国热股〕Gucci诉Guess可能仅获466万美元赔偿,后者股价上扬

标题新闻：里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控
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路透5月22日电---一位美国法官称,意大利奢侈品牌Gucci诉服饰零售商Guess(GES.N)抄袭其商标设计诉讼可能仅获466万美元的赔偿,仅是前者要求的逾1.2亿美元损害赔偿的一小部分.
Guess周二早盘股价上涨0.5313%,报24.6美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 母红
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)