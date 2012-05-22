〔表格〕美国财政部标售两年期公债得标利率为0.300%,投标倍数为3.95

标题新闻：大众汽车旗下奥迪品牌因冷冻液泵过热隐患在中国召回68.1万辆，全球共召回约110万辆
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路透华盛顿5月22日电---美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率
高值 0.300%
中值 0.286%
低值 0.227%
价格/得标
价格 99.900374
高值得标比率 24.43%
投标倍数 3.95
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,333,900
总投标 138,280,156,900
竞争性投标得标 34,814,977,000
非竞争性投标得标 185,356,900
FED附加 469,400
初级市场交易商投标 104,934,000,000
初级市场交易商得标 20,022,030,000
直接投标 16,218,000,000
直接投标得标 3,125,814,500
间接投标 16,942,800,000
间接投标得标 11,667,132,500
发行细节
发行日 2012/05/31
到期日 2014/05/31
CUSIP码 912828SW1
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1
--编译 李军;审校 利棣儿
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