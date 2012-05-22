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货币新闻 | 2012年 5月 23日 星期三 01:16 BJT

〔表格〕美国财政部标售两年期公债得标利率为0.300%,投标倍数为3.95

路透华盛顿5月22日电---美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率

高值 0.300%

中值 0.286%

低值 0.227%

价格/得标

价格 99.900374

高值得标比率 24.43%

投标倍数 3.95

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,333,900

总投标 138,280,156,900

竞争性投标得标 34,814,977,000

非竞争性投标得标 185,356,900

FED附加 469,400

初级市场交易商投标 104,934,000,000

初级市场交易商得标 20,022,030,000

直接投标 16,218,000,000

直接投标得标 3,125,814,500

间接投标 16,942,800,000

间接投标得标 11,667,132,500

发行细节

发行日 2012/05/31

到期日 2014/05/31

CUSIP码 912828SW1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1

--编译 李军;审校 利棣儿

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