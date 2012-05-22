〔欧洲汇市〕英镑下跌,因通胀数据重燃QE风险

* 英国公布通胀数据后,英镑走软

* 英镑兑欧元触及两周低点,兑美元跌0.3%

* IMF称英国央行应透过更多QE放宽政策

路透伦敦5月22日电---英镑兑美元周二大跌,兑欧元挫至两周低点,此前弱于预期的通胀数据重燃英国央行将推出更多宽松政策以支持经济的前景.

英镑兑美元GBP=D4跌至1.5764美元日内低点,在通胀数据公布前为约1.5832美元,短期支持位为5月18日低点1.5732美元.英镑跌穿该水准将创下两个月低位.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,若英国经济成长疲弱,应考虑财政刺激措施.

IMF警告,欧元区危机升级将危害英国经济.IMF的消息令英镑跌增加速.更多量货宽松政策将增加英镑供应,不利英镑汇率.

欧元兑英镑EURGBP=D4升至0.8102英镑,此为5月4日来最高水平,但交易商表示在大约0.8105英镑附近有大量卖盘,之后在0.8130英镑上方有更多卖盘,将限制英镑升幅.欧元兑英镑最新报0.8085英镑,远高于5月16日触及的三年半低位0.79505英镑.

英国国家统计局周二公布,英国4月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.6%;较上年同期升3.0%(预估为上升3.1%),为2010年2月以来最低,3月升幅为3.5%.[ID:nSB1560940]

英国国家统计局周二公布,英国4月公共部门收支盈余为232.41亿英镑,上年同期为盈余61.99亿英镑.英国4月公共部门净盈余为188.13亿英镑(预估为净借款58.5亿英镑),上年同期为净借款62.1亿英镑.[ID:nSB1561048](完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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