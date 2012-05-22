〔欧元债市〕西班牙与意大利公债收益率下跌,市场寄望于欧洲领导人峰会

* 西班牙和意大利公债收益率下滑,因寄望欧盟峰会

* 德债自纪录高位回落,因市场人气改善

* 德国明天将标售票息为零的两年期新债

路透伦敦5月22日电---西班牙和意大利公债收益率周二下跌,因市场臆测欧洲领导人本周可能推出新举措支持欧元区经济成长.不过分析师们警告称,市场可能会失望.

欧盟领导人将在周三举行一次非正式晚餐峰会,预计届时将讨论发行由欧元区所有成员国共同承销的债券的想法,但德国由来已久的反对立场料难以改变.

风险较高资产的乐观基调增加--欧洲股市.FTEU3收高1.9%--扶助推低西班牙和意大利10年期公债收益率.

不过上述公债收益率进一步下跌的空间有限,因人们担心希腊在下月大选后可能退出欧元区,以及西班牙财政状况和银行业仍堪忧.

这些忧虑情绪料有助于德国周三标售两年期公债,尽管此次标售公债的票息为零且不支付利息.

"明天的会议不会出台任何重大解决方案.市场很有可能会失望."法国巴黎银行分析师Matteo Regesta表示.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB下跌20个基点,报5.73%.西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB跌19个基点,报6.11%.不过爱尔兰和葡萄牙公债表现不佳,显示出希腊危机所引发的紧张情绪仍在扩散.

爱尔兰10年期公债收益率IE10YT=TWEB持平于7.45%,过去几周时曾因市场担心希腊问题扩散而一度回到7%上方.

德债自近期纪录高位回落,但交易商仍认为仍存在对德债的潜在需求,这是因为人们怀疑欧盟领导人能否在6月17日希腊大选前推出具体措施,以改变市场人气.

周三进行的50亿欧元两年期德债标售将测试对德债的需求.

6月德债期货FGBLM2下跌48个跳动点,报143.09.德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB上扬5个基点,报1.48%.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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