〔欧洲股市〕收升,受欧洲和中国将采取措施促进经济成长的预期提振

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升1.9%,欧元区STOXX 50指数劲扬2.1%

* 指数录得4月中以来最大单日涨幅

* 欧洲和中国将采取措施刺激经济的希望提振循环景气类股

* 技术图表显示,指数仍陷于下行趋势中

路透伦敦5月22日电---欧洲股市周二录得一个月来最大单日升幅,受欧洲和中国将采取措施促进经济成长的预期提振,但政治情势的不确定性仍令投资者不安.

交易商说,在周三欧盟峰会前,投资人买入受创的循环景气类股.欧盟峰会料将讨论支持欧洲经济的方法,诸如发行'项目债券'为受困欧元区国家基建项目融资.

基本资源股.SXPP和建筑材料股.SXOP分别劲升3.3%和3.0%,升势也受助于中国证券报周二援引消息人士报导称,有关方面已被要求在6月底前上报今年全部投资计划,项目审批将加速,相关的中央预算资金亦有望提前下拨.[ID:nSB1559858]

汽车股急升3%,产品主要供应欧洲市场的菲亚特FIA.MI和雷诺(RENA.PA)攀升逾6%,升幅是戴姆勒(DAIGn.DE)和宝马(BMWG.DE)这两家出口型车商的约两倍.

"上周末举行的八国集团会议显示了各国领导人拯救欧元区的政治决心,人们正等待一些切实的举措,诸如发行'项目债券'等,"一交易商说.

"这将是漫长及棘手的过程,所以市场只能稍作喘息,不能大幅攀升."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升18.63点,或1.9%,报993.67点.欧元区STOXX 50指数.STOXX50E上扬45.78点,或2.1%,报2,195.94点.

但技术图表显示涨势可能短暂,因欧洲指数陷于下行通道内.

英国富时100指数.FTSE收升1.86%,报5,403.28点;德国股市DAX指数.GDAXI收高1.65%,报6,435.60点;法国CAC-40指数.FCHI收升1.88%,报3,084.09点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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