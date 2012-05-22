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债券 | 2012年 5月 23日 星期三 01:55 BJT

〔英国债市〕英债期货下跌,因欧盟峰会乐观看法打压避险情绪

路透伦敦5月22日电---英国公债期货周二下跌,因为对周三欧盟(EU)峰会的乐观看法打压了投资者的避险情绪,并推升股市近2%,不过英国4月消费者物价指数(CPI)同比增幅小于预期[ID:nSB1560940],限制了英国公债的跌幅.

6月英国公债期货FLGM2日内下跌31个跳动点,结算价报118.39,为自上周五触及119.12的合约高位以来连续第二日下滑.

上周五由于对希腊的忧虑加剧,10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR曾触及1.809%的纪录低位,但本周二收益率日内上涨3个基点,报1.88%.

超长期英债表现不佳,40年期英债收益率GB40YT=RR日内上涨约4个基点,三至五年期英债收益率仅仅走升1-2个基点.

"股市有些许起色,因此风险厌恶情绪开始有所消散,但汇市却不是这样,"Lloyds WBM英债策略师Eric Wand表示.

英国政府公债的表现优于德债,因为英国4月CPI同比增长3.0%,增幅低于预期,以及国际货币基金组织(IMF)呼吁英国祭出财政刺激措施,均令人们更加期待英国央行将重启英债购买的量化宽松举措.

英债期货跌幅较可比德债跌幅少约10个跳动点.10年期英债与10年期德债EU10YT=RR的利差日内缩窄2个基点,至39.5个基点.

周三英国央行公布5月政策会议记录,以及英国央行副总裁宾恩在养老金会议上发表演讲,均可能进一步提振量化宽松的预期.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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