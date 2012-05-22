〔全球金市〕金价仍然承压,受欧元走疲拖累

* 投资者为周三欧盟峰会的结果做准备

* 金价仍处于近期技术支撑位下方

* 铂金下跌,即使有消息称Impala发生罢工

路透伦敦/纽约5月22日电---金价周二仍然承压,交投于近期技术支撑位下方,因为欧元走疲,以及投资者押注,本周欧洲领导人峰会将为解决该区债务危机做出更多努力.

铂金(白金)追随黄金走低,未受南非Impala Platinum (IMPJ.J)生产再次中断消息的影响.

欧元兑美元虽仍明显高于上周所及四个月低位,但却陷于负值区域,因为对希腊政治及西班牙银行业问题的担忧持续令欧元承压.

1745 GMT,现货金XAU=下跌0.63%,报每盎司1,576.21美元.

6月美国期金下滑6.1美元,或0.38%,报1,582.6美元,但脱离稍早所及日低1,572美元.

美国期金价格高于上周再次造访的去年12月低位,现货金的技术走势仍表现疲弱,交投于14日移动均线下方.

部分美国投资者已开始关注阵亡将士纪念日长假周末,但大多数人正在为欧元可能反弹做准备,如果周三在布鲁塞尔举行的非正式欧盟峰会就发行欧元区共同债券达成一致的话.欧元区共同债券的目的在于筹集急需的资金,以支撑希腊的银行业体系.

金价往往与欧元走势联动,因此欧元出现任何走疲态势,都会导致投资者结清黄金仓位,来获得以本币计价更高的收益.

欧元区债务危机所导致的欧元走软目前盖过了任何对黄金的正面避险需求.

展望本周金价可能的走势,周四到期的纽约商品期货交易所(COMEX)6月黄金期货选择权表明,投资者对金价跌破或持于每盎司1,600美元上方的看法存在分歧.

铂金日内下跌0.34%,报每盎司1,456.24美元.

铂金仍是2012年表现最佳的贵金属,累计上涨4.5%,而同期黄金上涨1.1%,钯金XPD=下跌6.3%.

钯金日内下滑0.3%,报每盎司609.25美元.白银XAG=下跌0.7%,报每盎司28.22美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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