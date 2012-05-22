〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因天气预报有利作物和USDA报告

标题新闻：里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控
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路透5月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌,因天气预报有利于美国中西部作物和正面作物评级.
美国农业部(USDA)周一稍晚表示,美国玉米种植率为96%,其中生长状况在优到良的玉米比例为77%.
一位农业气象学者周二称,本周美国大平原地区乾旱气候将进一步增加硬红冬麦作物的压力,同时中西部的南部地区干燥将开始影响土壤湿度.
"冬麦生长条件无疑将会下降,作物将进一步承压."MDA EarthSat Weather气象学者Don Keeney表示.
Keeney亦称大平原北部地区、中西部的西北部地区和加拿大大草原地区的潮湿天气将有助于提振作物前景.
同时,"下周大平原的中部和西部地区、以及中西部的南部地区将有部分降雨,不过为时较短,随后气候将再度转为干燥."Keeney说.
美国中西部的东部地区,玉米现货买价多数持稳,但在该地区的西部地带走弱,此前农场主在上周尾段出售作物.
7月合约较12月合约溢价76美分.12月玉米/11月大豆价格比在2.44.
7月玉米合约CN2收跌36美分,结算价报5.97美元.
今日CBOT玉米预估成交量为353,544口.(完)
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--编译 洪曦;审校 利棣儿
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)