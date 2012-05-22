〔金属期市〕期铜因中国刺激经济的消息而上扬,期锡跳升

* 有关中国刺激经济计划的消息带动期铜上涨

* 欧盟周三举行非正式峰会

* 欧元区5月消费者信心小升

* 市场关注:周三公布的美国4月新屋销售数据

路透纽约/伦敦5月22日电---伦敦期铜周二连涨第三天,纽约期铜大致持平,因有关中国加快推进基建投资项目的报导激励投资人买入期铜,尽管美元上涨及欧洲解决债务危机的能力存在不确定性.

期锡价格劲升2.4%,因中国买家趁低吸纳.

期铜没有理会其他商品市场普遍走弱之势,周二中国证券报援引消息人士报导称,有关方面已被要求在6月底前上报今年全部投资计划,项目审批将加速,相关的中央预算资金亦有望提前下拨.[ID:nSB1559858]

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高8美元,至每吨7,739美元,盘中触及7,816美元的一周高位,进一步远离上周触及约7,625美元的四个月低点.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月合约HGN2收跌1.50美分,结算价报每磅3.4870美元,交投区间为3.4795-3.5335美元.

COMEX期铜成交量仍然清淡,根据汤森路透初步数据,COMEX期铜成交量在纽约尾盘接近48,000口,较30日均值低40%.

Xstrata铜分支主管Charlie Sartain称,本周中国总理温家宝公布的新经济刺激计划将转为提振铜消费.

"我们通常在一年的下半年看到中国需求出现周期性回暖.我们仍认为,上半年铜需求通常较慢,"Sartain在拉美一矿业推广会议间隙时对记者说.

他表示,下半年铜消费增长可能最多升6%.

经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,今年中国经济增速可能放慢至8.2%,增幅为逾10年来最低,而明年则料在政府支持政策的扶助下回升至9.3%.[ID:nSB1560702]

本月迄今铜价下跌逾7.5%,将年初迄今的铜价升幅缩水至大约2%,2月份铜价最多升15%.

周二公布的数据显示,欧元区5月消费者信心指数小幅上升,尽管通胀和失业率继续拖累信心改善. 欧盟执委会公布,欧元区5月消费者信心指数攀升至负19.3,4月修正后为负19.9,前值为负19.8.[ID:nSB1561928]

三个月期锡CMSN3扬升455美元或2.4%,收报19,705美元,受助于中国需求小幅增加.

交易和行业消息人士称,消费者留意马来西亚锡库存,因本月锡价大跌,对中国进口商更有吸引力,及他们寻求避免仓库提存发生瓶颈.

以下为1711GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 348.65 -1.55 -0.44 343.60 1.47

LME期铝 2028.00 -19.00 -0.93 2020.00 0.40

LME期铜 7739.00 8.00 +0.10 7600.00 1.83

LME期铅 1964.00 23.00 +1.18 2035.00 -3.49

LME期镍 16900.00 -285.00 -1.66 18710.00 -9.67

LME期锡 19700.00 450.00 +2.34 19200.00 2.60

LME期锌 1912.00 17.00 +0.90 1845.00 3.63

上海期铝 16050.00 -75.00 -0.47 15845.00 1.29

上海期铜 56080.00 -50.00 -0.09 55360.00 1.30

上海期锌 14945.00 -45.00 -0.30 14795.00 1.01

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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