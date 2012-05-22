〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货结束连涨劲挫2.5%,受累于获利了结

标题新闻：里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控
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路透5月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬小麦期货周二劲挫2.5%,受累于六日连涨后出现的获利了结以及预期俄罗斯部分地区将出现降雨,有助于作物生长.
堪萨斯城交易所交易的硬红冬麦期货以及MGEX的春麦期货也大幅走低.
指标CBOT-7月小麦期货WN2一度跌穿位于200日移动均线的关键支撑位,后从6.81-3/4美元的日低反弹.
日本农林水产省在本月进行的第三次标购中寻求从美国和加拿大购买152,846吨食用小麦.
UkrAgroConsult下调乌克兰谷物收成预估至4,630万吨,稍早预估为4,640万吨.
美国农业部周一稍晚称,上周冬小麦优良率为58%,较之前一周低2个百分点.春麦播种率为99%.
MDA EarthSat Weather的农业气象学家Don Keeney称,本周美国大平原的干燥天气将令硬红冬麦收成进一步承压.
指标CBOT-7月小麦期货WN2收跌18-1/2美分,报每蒲式耳6.85-1/2美元.
CBOT小麦预估成交量为194,723口.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)