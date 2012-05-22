〔纽约期市〕ICE期棉跌停收在两年零三个月低位,因投机性结清头寸

标题新闻：里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控
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路透5月22日电---棉花期货周二跌停,并收在两年零三个月低位,分析师称因市场投机性结清头寸,受基本面偏空拖累.
ICE-7月期棉合约CTN2跌停3.00美分,报每磅74.52美分,盘中高位报78.01美分.
新作12月合约CTZ2也跌停3.00美分,收报71.57美分,日高为75.10美分.
Keith Brown and Co主席Keith Brown表示,看似市场开始日益意识到2012/13年全球棉花结存量将有多大.
美国农业部(USDA)预计2012/13年全球棉花结存量料在创纪录的7,375万出口包.
"隔夜时中国棉价骤跌...稍早强劲美元也给棉花待量压力.棉花触及新合约低位时,停损卖单触发."独立分析师Mike Stevens称.
交易商表示,市场未来走势取决于欧元区债务危机.不过,今日跌停料预示进一步下跌.
14日相对强弱指标(RSI)报接近24,上日为29.
根据汤森路透数据,周二成交量近23,000口,较30日均值低5%.
ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月21日,未平仓合约为189,230口,连续三日上涨,且为4月16日迄今最高水准.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)