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市场报道 | 2012年 5月 23日 星期三 03:07 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉跌停收在两年零三个月低位,因投机性结清头寸

路透5月22日电---棉花期货周二跌停,并收在两年零三个月低位,分析师称因市场投机性结清头寸,受基本面偏空拖累.

ICE-7月期棉合约CTN2跌停3.00美分,报每磅74.52美分,盘中高位报78.01美分.

新作12月合约CTZ2也跌停3.00美分,收报71.57美分,日高为75.10美分.

Keith Brown and Co主席Keith Brown表示,看似市场开始日益意识到2012/13年全球棉花结存量将有多大.

美国农业部(USDA)预计2012/13年全球棉花结存量料在创纪录的7,375万出口包.

"隔夜时中国棉价骤跌...稍早强劲美元也给棉花待量压力.棉花触及新合约低位时,停损卖单触发."独立分析师Mike Stevens称.

交易商表示,市场未来走势取决于欧元区债务危机.不过,今日跌停料预示进一步下跌.

14日相对强弱指标(RSI)报接近24,上日为29.

根据汤森路透数据,周二成交量近23,000口,较30日均值低5%.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月21日,未平仓合约为189,230口,连续三日上涨,且为4月16日迄今最高水准.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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