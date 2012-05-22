〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货急跌2%,基金因作物天气有利结清多头头寸

路透5月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周二急跌逾2%,触及一周低位,交易商称,基金因美国作物天气有利以及玉米市场走低而结清多头头寸.

美国墨西哥湾地区的玉米和大豆现货市场走软令大豆期价进一步承压.

一则未证实的传言称,中国可能取消部分购买美国旧作玉米和大豆的订单,加之美元走强,也打压大豆期价.

技术图表显示,近月大豆合约Sc1跌至一个月低位;7月大豆合约SN2跌至3月30日来最低.

美国农业部称,截至周日,美国大豆种植率为76%,高于之前一周的46%,且高于市场预期.大豆出苗率为35%,远高于13%的五年均值.

部分交易商预计,未来6-15天美国中西部降水增加,缓解对潜在收成压力的担忧.

油世界分析师称,2012年阿根廷大豆产量可能降至最低4,000万吨,2011年为4,920万吨,因乾旱对收成的影响仍然明显.

CBOT-7月大豆期货SN2收跌30-1/4美分,报13.82-1/4美元.

7月豆粕合约SMN2跌11.5美元,报每短吨405美元.7月豆油合约BON2跌0.46美分,收报每磅50.46美分.

今日大豆预估成交量为211,989口;豆粕预估成交量为71,361口,豆油成交量为101,368口.

以下为CBOT农产品期货在1848 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 601.75 -31.25 -4.9% -6.9%

CBOT大豆Sc1 1381.00 -31.50 -2.2% 15.2%

CBOT豆粕SMc1 405.40 -11.10 -2.7% 31.0%

CBOT豆油BOc1 50.46 -0.46 -0.9% -3.1%

CBOT小麦Wc1 685.75 -18.25 -2.6% 5.1%

CBOT稻米RRc1 1536.00 -7.00 -0.5% 5.2%

EU小麦BL2H0 215.00 -1.50 -0.7% 6.2%

NYMEX原油期货CLc1 91.44 -0.91 -1.0% -7.5%

道琼工业指数.DJI 12,541 37 0.3% 2.7%

现货金XAU= 1570.35 -22.20 -1.4% 0.4%

欧元/美元EUR= 1.2715 -0.0098 -0.8% -1.8%

美元指数.DXY 81.5180 0.4340 0.5% 1.7%

波罗的海

干散货指数.BADI 1127 -14 -1.2% -35.2%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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