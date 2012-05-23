更正:〔纽约期市〕ICE原糖期货跌至21个月低位,可可重挫至三周低位

美国热股：沃尔玛第四季营收超预期，盘初上涨逾2%
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(更正:第一段及标题译文有误,应为"可可跌至三周低位",而非"可可跌至三年低位")
路透纽约/伦敦5月22日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌穿每磅20美分的心理大关,为21个月以来首次,因为多头仓位结清触发了自动卖单.美国可可跌至三周低位.
罗布斯塔咖啡期货转升,并升向周一日内所及八个半月高位,阿拉比卡咖啡期货收低.
美元走坚打压商品价格.
原糖期货下跌,受创于投资者结清仓位.交易员称,当原糖期货跌穿5月14日所及近期低位20.07美分后,自动停损单令其承压.
ICE-7月原糖期货SBc1下跌0.58美分,或2.8%,报每磅19.80美分,为自2010年8月31日以来的最低现货合约结算价.
14日相对强弱指标为28.5.该指标为30或30之下被视为超卖.因此交易商称,原糖期货市场可能会经历一波盘整行情.
"生产国货币贬值,以及美元走坚,令原糖期货市场承压,"ABN AMRO Markets的糖经纪部主管James Kirkup表示.
伦敦8月白糖期货LSUc1下跌13.50美元,或2.4%,报每吨555.20美元.
可可期货走软,因为最大产出国科特迪瓦(象牙海岸)的种植区天气改善,而且人们担忧于该国的新稳定体系.
ICE 7月可可期货CCN2跌59美元,或2.6%,报每吨2,179美元,盘中曾触及三周最低位2,163美元.英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)9月可可期货LCCU2下滑25英镑,或1.6%,报每吨1,496英镑.
周二7月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跳升41美元,或1.9%,报每吨2,203美元,盘中曾触及日低2,142美元.
ICE阿拉比卡咖啡期货在动荡交投中小幅下跌,其中7月阿拉比卡咖啡期货KCc1下滑0.65%,或0.4%,报每磅1.7450美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
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