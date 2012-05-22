〔加拿大汇市〕加元跟随欧元下跌,投资者对欧盟峰会达成新举措存疑

路透多伦多5月22日电---加元兑美元周二大跌,追随欧元走势.投资者对于欧洲领导人是否能够达成新举措以应对该地区债务危机持不确定观点.

欧盟领导人周三会议前,全球股市和汇市表现不一.

有人希望此次非正式峰会将能够促成提振欧元区经济成长的措施,但投资者并不确信将有突破性进展,因德国和法国间意见迥异.

法国总统奥朗德预计将推动欧元区共同债券,此举受到意大利、西班牙和欧盟执委会的支持.不过欧洲最大经济体德国反对该意见.该国仍支持撙节举措.

欧元兑美元周二下跌,为三天以来首次,此前投资者怀疑本周欧洲领导人会议是否会取得较大进展.

加元兑美元CAD=D4收报1.0218加元,或0.9787美元,小幅低于周五尾盘的1.0208加元,或0.9796美元.多数加拿大市场周一因节假日休市.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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