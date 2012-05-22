〔美股业绩〕戴尔第一季业绩逊于市场预期,股价盘后大跌约8%

路透旧金山5月22日电---全球第三大个人电脑(PC)生产商戴尔DELL.O周二公布的季度营收跌幅多于市场预期,受累于向消费者,大型企业及政府部门的销售疲弱.

戴尔在周三盘后交易中重挫约8%,至13.90美元,在Nasdaq常规交易时段收报15.08美元.

个人电脑生产商正努力应对需求放缓,因诸如苹果(AAPL.O)的iPad等移动产品扩大市场占有率.

戴尔公布第一季营收下跌4%,至144亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预期戴尔第一季营收为149亿美元.

戴尔称,不计入一次性项目,第一季每股盈利(EPS)为0.43美元,低于分析师平均预期的0.46美元.

戴尔第一季净利为6.35亿美元,或EPS为0.36美元,分别低于上年同期的9.45亿美元和0.49美元.

戴尔预计,2014会计年度第二季营收较第一季上升2-4%.

在分项方面,向消费者的销售大跌,消费者营收下滑12%,至30亿美元.大型企业营收跌3%,至44亿美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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