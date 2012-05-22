〔美国股市〕尾盘震荡后几收平盘,原材料和能源股下跌但金融股走强

* 原材料股和能源股的跌势抵消了金融股上涨的影响

* Facebook日低较招股价低20%

* 美国4月成屋销售增加3.4%,高于预期

* 戴尔公布业绩后盘后下滑

* 道指收低0.01%,标普500指数微升0.05%,Nasdaq指数跌0.3%

路透纽约5月22日电---美国股市周二大致收平,尾盘交投震荡,原材料股和能源股的跌势抵消了金融股上涨的影响.

股市盘中多数时间上涨,受意外强劲的成屋销售数据支撑,该数据提振银行股.但在最后半小时涨幅回吐,一度跌至平盘下方后又出现反弹.

Facebook Inc (FB.O)延续跌势,且令科技股承压,在周一大跌后投资人鲜有理由买入.在周三欧美举行非正式峰会前,投资人仍对欧洲情势紧张.

周二的表现"只不过是人气的暂时转变."欧洲将继续从一个危机走向另一个危机,"Economic Outlook Group首席全球分析师兼董事总经理Bernard Baumohl表示.

标普原材料股指数.GSPM下滑0.6%,为今日表现最弱类股.美国铝业(AA.N)跌1.3%,报8.49美元.标普能源股指数.GSPE跌0.3%,美国原油期货则下滑1%.

Facebook收挫8.9%,报31美元,拖累科技股走势,因在路透报导该公司牵头承销商摩根士丹利在Facebook IPO前下调其营收预估,令投资人对该公司估值产生质疑.

周二开盘后不久,Facebook触及30.98美元日低,较招股价38美元低近20%.

道琼工业指数.DJI收跌1.67点,或0.01%,至12,502.81点;标准普尔500指数.SPX收高0.64点,或0.05%,至1,316.63点.Nasdaq指数.IXIC小跌8.13点,或0.29%,至2,839.08点.

标普500指数在连跌六日,在1,290点水准寻获支撑后,在过去两日反弹.1,290点是该指数10个月移动均线切入位.

美国公布4月成屋销售大增,提前止赎减少推高楼价,这是一连串疲弱经济数据公布后市场乐见的迹象.

房屋销售数据提振银行股和地产股,标普500金融股指数.GSPF收高0.7%,美国银行(BAC.N)升2.2%,报6.98美元,道琼美国房屋营建类股指数.DJUSHB升1.8%.

戴尔DELL.O盘后发布首季业绩,股价盘后急挫6.5%.[DELL.O-CMN]

但PetSmart Inc PETM.O盘后发布业绩后则上扬6.6%.

常规交易时段,戴尔收高0.7%,报15.08美元,PetSmart跌0.2%,报55.62美元.

百思买(BBY.N)公布的季度业绩优于预期,该股收高1.6%,报18.46美元.

惠誉将日本主权债信评等由"AA"降至"A+",评等展望为负面,因日本亟需加税以抑制庞大公共债务,但推动加税进展迟滞.

经济合作暨发展组织(OECD)周二发布的半年度全球经济展望报告显示,美国和日本经济在发达经济体中带头复苏,但复苏态势脆弱,如果欧元区未能有效控制其增长危机,复苏步伐将受阻.[ID:nSB1561294]

美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约72.5亿股,低于78.4亿股的去年日成交均值.

在纽约证交所上涨和下跌股比为16:15.Nasdaq市场该比例为9:16.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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