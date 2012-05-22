〔美国债市〕公债价格连续第三日下跌,受新债标售前获利了结拖累

* 交易商关注周三欧盟领导人峰会

* 周二财政部标售了350亿美元的两年期公债

* 指标美债收益率仍处于60年低位附近

路透纽约5月22日电---指标美国公债价格周二连续第三日下跌,因为投资者对近期涨势进行获利了结,并在本周政府公债标售前压低价格.

美国公债收益率(殖利率)上周曾跌至接近至少60年来的最低水平,因为对欧洲将再次面临融资压力的担忧,增加了对避险美债的需求.

尽管短期内看似无望达成欧洲债务问题的解决方案,但交易商借用本周初欧洲缺乏新消息作为机会,来对公债涨势进行获利了结,同时亦拭目以待欧洲领导人将怎样应对债务危机.

"明显有大规模出脱风险交易,感觉快将告终,"BMO Capital Markets的政府公债交易部主管Scott Graham表示,"我怀疑公债将在目前水准上下方游走,如果欧洲方面取得巨大进展,那么到那时美债就太贵了."

交易商亦正在为周三350亿美元五年期公债,以及周四290亿美元七年期公债的标售做准备.周二美国标售了350亿美元的两年期公债.交易商通常试图在公债发行前压低价格.

两年期公债标售买需接近平均水平,标售后美债在较低水准持稳.指标10年期美债US10YT=RR价格下跌9/32,收益率报1.77%,高于周一的1.74%.

尽管收益率已是连续第三日走高,但仍仅是略高于去年9月所及的1.67%,该水准至少是60年来的最低位.

交易商将关注于周三在布鲁塞尔举行的欧盟(EU)领导人非正式峰会,届时法国总统奥朗德(Francois Hollande)将推动采行欧元区共同债券的提案.

德国反对这一举措,并称需要在协调欧元区财政政策上取得更多进展.

下周美国即将公布的非农就业报告,以及下个月举行的希腊大选,将决定市场的进一步走向,以及收益率是否会重测近期低位.

周二公布的数据亦打压了美债的避险买需.数据显示,美国4月成屋销售年率创近两年来最高位[ID:nEAPAM0CV3],提前止赎下降亦推高房价.

"尽管销售增幅与之前几轮复苏相比大大趋平,包括就业创造温和及收入增速有限在内的长期结构性问题拖累了成屋销售的增长步伐,但一些观望需求正缓慢回归市场,"FTN Financial分析师Lindsey Piegza表示,"房地产市场的根基似乎比一年前的情况要稳健许多."

30年期美债US30YT=RR价格下跌1-10/32,收益率报2.87%,高于周一尾盘的2.81%.

-----------------------1936GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (-) 0.295

五年期公债US5YT=RR 100-18/32 (-03/32) 0.760

10年期公债US10YT=RR 99-24/32 (-10/32) 1.777

30年期公债US30YT=RR 102-15/32 (-1-13/32) 2.877(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>