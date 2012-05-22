〔货币市场〕美国四周期国库券标售获良好反响,但投资机构热情不高

路透纽约5月22日电---美国财政部周二标售的四周期国库券获得市场良好反响,不过回购利率居高不下令持有债券的成本较高,导致投资机构(buyside)的参与度有限.

欧元区货币市场的紧张程度有所缓解,因为欧洲领导人可能在会议上拿出一些促进经济增长的措施.

美国财政部标售300亿美元四周期国库券的得标利率为0.065%.交易商获得78.7%的新债,包括直接和间接买家的投资机构仅购买21.3%.

"投资机构总是回避此类标售,只有5月8日例外."Jefferies & Co.货币市场分析师Thomas Simons表示,"隔夜回购利率在最近几周一直居高不下,因此持有这些国库券的成本因素对标售十分不利."

导致隔夜回购利率攀升的因素很多,其中就包括美国联邦储备理事会(美联储,FED)的卖短买长(扭转操作,twist operation).

"当美联储卖出短期债券时,投资者在回购交易中持有的抵押品就会增加,而现金则会减少.如果在市场中借出资金,就能够要求获得更高的利率."Simons表示.

"联储购买长债却没有抵消这种影响的作用,因为非指标期的10年期、20年期和30年期债券在回购市场中的交投并没有那么活跃."他指出.

货币市场基金经理正关注欧元区方面的进展,包括欧洲领导人周三的峰会以及6月17日的希腊选举,后者可能会帮助确定希腊会否留在欧元区.

但由于货币市场基金目前对欧洲银行债务的曝险已经不多,基金经理对这方面的消息并不是很紧张.

市场猜测欧洲领导人将采取促进增长的措施,这令周二的欧元区货币市场获得一些宽慰.不过随着6月17日希腊大选的逼近,市场中的紧张形势料将再度升温.

衡量货币市场紧张程度的指标本周有所下滑.欧元区指标三个月期银行间拆借利率降至两年低点,由于欧洲央行释出的三年期资金令金融体系流动性充裕.三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=降至0.681%.(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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