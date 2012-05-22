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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 06:43 BJT

全球外汇市场5月23日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月22日(二)

2350 - 日本4月贸易收支

5月23日(三)

-- - 日本央行利率决定

-- - 欧洲央行(ECB)管委会成员莫尔许参加第九届法语国家央行总裁会议

0800 - 意大利5月消费者信心指数

0800 - 欧元区3月经常帐

0830 - 英国央行公布5月9-10日货币政策委员会会议记录

0830 - 英国4月零售销售

0900 - 意大利4月对非欧盟国家贸易收支

0915 - 英国央行副总裁宾恩在全国养老基金协会会议上讲话

1000 - 英国5月工业联盟(CBI)总工业订单差值

1000 - 德国央行公布月报

1100 - 美国5月18日当周抵押贷款指数

1400 - 美国3月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格

1400 - 美国4月新屋销售

1800 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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