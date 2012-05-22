〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,受伊朗可能达成协议和欧洲忧虑影响

* 调查显示,美国上周原油库存增加,成品油库存下滑

* API公布,上周美国原油库存增加150万桶

* EIA将于周三1430GMT公布每周石油库存数据

路透纽约5月22日电---美国原油期货周二下跌,因伊朗和国际原子能总署(IAEA)可能达成协议缓解了原油供应的担忧,且经济合作暨发展组织(OECD)警告称,欧元区危机恐将扰乱脆弱的全球经济复苏.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期约CLM2于周二到期,结算价下挫约1%,为八个交易日来的第七日收跌.

在盘后交易中,油价几无变动.此前美国石油协会(API)公布,截止5月18日当周,美国原油库存增加150万桶,高于路透分析师预估的增长100万桶.[ID:nSB1562088]

其中,美国原油期货交割地--库欣的原油库存增加49.1万桶.

API并称,上周美国汽油库存减少450万桶,馏分油库存减少23.5万桶.分析师原预估汽油库存减少50万桶和馏分油库存下降20万桶.

API提到,炼厂产能利用率微跌0.1个百分点,预估为上升0.4个百分点.