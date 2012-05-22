〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,受伊朗可能达成协议和欧洲忧虑影响

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 调查显示,美国上周原油库存增加,成品油库存下滑
* API公布,上周美国原油库存增加150万桶
* EIA将于周三1430GMT公布每周石油库存数据
路透纽约5月22日电---美国原油期货周二下跌,因伊朗和国际原子能总署(IAEA)可能达成协议缓解了原油供应的担忧,且经济合作暨发展组织(OECD)警告称,欧元区危机恐将扰乱脆弱的全球经济复苏.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期约CLM2于周二到期,结算价下挫约1%,为八个交易日来的第七日收跌.
在盘后交易中,油价几无变动.此前美国石油协会(API)公布,截止5月18日当周,美国原油库存增加150万桶,高于路透分析师预估的增长100万桶.[ID:nSB1562088]
其中,美国原油期货交割地--库欣的原油库存增加49.1万桶.
API并称,上周美国汽油库存减少450万桶,馏分油库存减少23.5万桶.分析师原预估汽油库存减少50万桶和馏分油库存下降20万桶.
API提到,炼厂产能利用率微跌0.1个百分点,预估为上升0.4个百分点.
NYMEX-6月原油期约CLM2到期,结算价报每桶91.66美元,下跌0.91美元或0.98%,交投区间在91.39-93.01美元.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。