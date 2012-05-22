《综述》德法在发行欧元区共同债券方面意见相左,欧盟峰会备受关注

* 德国仍反对发行欧元区共同债券

* 德国也反对给予债务人更多时间来削减赤字

* 法国将在周三欧盟峰会上呼吁共同承担欧洲债务

* 欧洲股市上涨,寄望欧盟峰会取得进展

* 希腊本周将向主要银行注资

路透柏林/巴黎5月22日电---德国冷淡回应法国带头呼吁欧元区各国政府发行共同债券的构想,一天后将召开欧盟峰会,投资者期望该会能拿出应对欧债危机的新举措.

股市扭转上周跌势反弹,投资者乐观预期周三的欧盟峰会将推出诸多举措来促进经济成长,并应对若希腊退出欧元区可能造成的风险扩散威胁.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1.9%,西班牙和意大利的借款成本下降.假若欧盟领导人会议结果欠佳,恐会令人失望.

法国新任总统奥朗德(Francois Hollande)将在非正式欧盟峰会上推动发行欧元区共同债券的提议,很多分析师和决策者认为,该计划或许是恢复市场信心的最有效途径之一.奥朗德曾亦呼吁着力促进经济成长,而非撙节计划.