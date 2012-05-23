朝鲜表示将增强核威慑应对美国压力

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔5月22日电---朝鲜周二加强针对美国的口水战，表示将会增强其核威慑。美国此前警告朝鲜，若不放弃核项目将面临进一步制裁。

上周，八国集团领导人在美国召开会议时称，朝鲜需遵守核问题国际惯例，如果该国继续“走挑衅之路”，将会遭到国际社会进一步的孤立。

朝鲜外交部发言人周二通过朝鲜中央通讯社发表声明称，“只要美国继续实施敌对政策，朝鲜将增强核威慑力量”，并已计划采取“对策”应对美国压力。

许多专家目前认为，朝鲜正准备进行第三次核试验，甚至可能在试验中首次使用高浓缩或武器级别的铀。

约翰·霍普金斯大学高级国际研究学院美韩研究所周二称，朝鲜在升级位于舞水端里（Musudan-ri）的东海卫星发射场方面似乎取得快速进展。

美国朝鲜政策特别代表戴维斯（Glyn Davies）周二在北京与中国官员会面后对记者表示，他尚未研究朝鲜的声明。

“就我看来，还是老调重弹。对于我们所了解的朝鲜对当前形势的判断，我不知道这会有补充还是减少作用，”他说。

首尔的朝鲜研究大学教授杨武仁（Yang Moo-jin）认为，朝鲜的言论是否意味着核试验将很快到来值得怀疑。他说：“朝鲜只是说：别激怒或挑衅我们。”（完）