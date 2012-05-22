版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 06:54 BJT

〔东京汇市〕欧元与澳元因希腊疑虑走势低迷,关注日本央行会议结果

2239GMT---欧元与商品货币周三在亚洲盘初处于盘整,此前曾大幅下挫;美元则守在接近四个月高位水准,因市场重又担心希腊退出欧元区.

欧元/美元EUR=报1.2680美元,海外市场一度挫跌逾1%至1.2658的低点,接近上周低位1.2642和年内低点1.2624.

澳元/美元AUD=D4在略高于六个月低点0.9782美元处走势挣扎,此前下挫逾0.01美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐