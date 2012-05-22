更正:〔纽约汇市〕欧元重挫,受累于希腊或退出欧元区的忧虑(更新版)

(更正:因译文有误,内文第十段中1.2640应为"四个月低位",非"四周低位")

(新增文末表格)

* 希腊前总理称希腊退出欧元区的风险可能不会成真,但确实存在

* 欧盟峰会可能不会有有意义的结果

* 日圆走软,因惠誉调降该国评等

路透纽约5月22日电---欧元兑美元周二重挫1%,因对希腊可能退出欧元区的忧虑与日俱增.欧洲领导人本周三将举行非正式峰会.

道琼斯援引希腊前总理帕帕季莫斯的话报导称,希腊别无选择,只能坚持痛苦的撙节计划,否则将面临损害性极大的退出欧元区的结局.他表示,这一风险不可能成真,但确实存在.

帕帕季莫斯还表示,部分欧洲国家和机构正在考虑应对任何可能发生事情的应急计划.

"市场人气对欧元很不利,"新泽西州Worldwide Markets的首席市场策略师Joseph Trevisani表示,"任何希腊前任或现任官员的负面讲话都会导致欧元重挫.且在1.2700美元之下有止损单,这加速了欧元的跌势."

投资者还质疑周三将举行的欧洲领导人非正式会议能否在解决该地区债务危机方面取得很大的进展.

尽管市场寄望此次峰会可能就提振欧元区成长的举措达成一致,但鉴于德法两国在此问题上存在明显分歧,投资者对实现突破没有信心.

预计法国总统奥朗德将在会上力推发行欧元区共同债券的提议,该提议得到了意大利,西班牙和欧盟执委会的支持.不过,德国对此表示反对,且继续倡导撙节举措.

"我们预计德国不会妥协,且在6月底希腊大选后举行的欧盟正式峰会前不会作出任何决定,"泽西城GFT的汇市研究部董事Kathy Lien表示.

"不过,全世界将密切关注任何合作的暗示,"她补充说.如果德国总理梅克尔显示出任何与奥朗德妥协的意愿,欧元/美元将大涨.

欧元兑美元EUR=回落1%,报1.2686美元,根据路透数据,盘中触及1.2656美元的低位,且再度跌向上周触及的四个月低位1.2640美元.

对西班牙受困银行业的忧虑犹存.国际金融协会表示,西班牙的银行可能还需要760亿欧元来弥补贷款损失.

欧元兑日圆EURJPY=回落0.1%,报101.46日圆,逆转稍早的涨势.美元兑日圆JPY=上扬0.9%,报79.99日圆.日圆的重要支撑位在200日移动均线切入位约78.53日圆.

惠誉将日本债信评等调降至A+,称因该国公共债务不断攀升.之后日圆重挫.但分析师质疑日圆弱势能否持续.

"基于过去几周的总体不确定性,日圆走势一直很强劲.因此,我认为日圆只是小幅回调.跌势不一定会持久,"Mizuho Corporate Bank驻纽约的外汇销售部副总裁Fabian Eliasson表示.

分析师称,在目前不确定的环境下,避险仍是主要驱动因素,随着避险货币数量的不断减少,美元将保持总体较好的买入基调.

美元指数.DXY上扬0.7%,报81.640.

纽约梅陇银行公布的资金流数据显示,美元是周二购买量最大的货币,净流入在近几个交易日加速,增速为去年的两倍.

在美国成屋销售数据显示4月成屋销售增长3.4%,年率为近两年来最高后,美元守住涨幅,但市场对此数据的反应有限.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2682 1.2812 -1.01 -2.03 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.97 79.30 +0.84 +3.94 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 101.43 101.60 -0.17 +1.88 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9468 0.9371 +1.04 +0.98 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5761 1.5828 -0.42 +1.45 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0208 1.0172 +0.35 +0.15 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9795 0.9907 -1.13 -4.21 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2011 1.2010 +0.01 -1.10 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8044 0.8096 -0.64 -3.42 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7536 0.7645 -1.43 -3.19 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.9810 5.9389 +0.71 +0.07 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5863 7.6100 -0.31 -1.96 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.1597 7.1111 +0.68 +3.95 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0821 9.1133 -0.34 +1.89 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 李军

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