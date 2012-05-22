《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 52.92 -1.82 -3.32 1933395
搜狐 (SOHU.O) 43.66 -0.63 -1.42 512421
网易 (NTES.O) 59.45 +0.88 +1.50 1224986
百度 (BIDU.O) 119.34 -2.41 -1.98 4252103
亚信科技 ASIA.O 11.21 -0.01 -0.09 321843
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.40 -0.02 -0.14 2546938
联电 (UMC.N) 2.31 +0.04 +1.76 895149
日月光 (ASX.N) 4.77 +0.12 +2.58 134882
矽品精密 (SPIL.O) 5.29 +0.04 +0.76 590326
和信超媒体 (GIGM.O) 1.11 -0.01 -0.89 71224
友达 (AUO.N) 4.12 +0.02 +0.49 157256
中华电信 (CHT.N) 30.80 +0.21 +0.69 70424
台湾国际航电 (GRMN.O) 43.83 +0.04 +0.09 500319
香港
中国移动 (CHL.N) 52.82 +0.05 +0.09 223866
中国联通 (CHU.N) 14.87 -0.34 -2.24 429243
中国电信 (CHA.N) 47.31 +0.74 +1.59 66737
中芯国际 (SMI.N) 2.14 -0.07 -3.17 196785
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.71 +0.16 +4.51 650
(完)
--整理 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。