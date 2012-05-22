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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 07:01 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月22日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 52.92 -1.82 -3.32 1933395

搜狐 (SOHU.O) 43.66 -0.63 -1.42 512421

网易 (NTES.O) 59.45 +0.88 +1.50 1224986

百度 (BIDU.O) 119.34 -2.41 -1.98 4252103

亚信科技 ASIA.O 11.21 -0.01 -0.09 321843

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.40 -0.02 -0.14 2546938

联电 (UMC.N) 2.31 +0.04 +1.76 895149

日月光 (ASX.N) 4.77 +0.12 +2.58 134882

矽品精密 (SPIL.O) 5.29 +0.04 +0.76 590326

和信超媒体 (GIGM.O) 1.11 -0.01 -0.89 71224

友达 (AUO.N) 4.12 +0.02 +0.49 157256

中华电信 (CHT.N) 30.80 +0.21 +0.69 70424

台湾国际航电 (GRMN.O) 43.83 +0.04 +0.09 500319

香港

中国移动 (CHL.N) 52.82 +0.05 +0.09 223866

中国联通 (CHU.N) 14.87 -0.34 -2.24 429243

中国电信 (CHA.N) 47.31 +0.74 +1.59 66737

中芯国际 (SMI.N) 2.14 -0.07 -3.17 196785

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.71 +0.16 +4.51 650

(完)

--整理 郑茵

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