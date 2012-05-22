〔美国股市〕ADR下滑,拉美ADR引领跌势

路透纽约5月22日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周二走低,拉美ADR下滑逾1%引领跌势.

纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA挫低1.69%,而纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下滑0.2%,标准普尔500指数.SPX则微幅上扬0.05%.

交易商将跌势归因于希腊前总理帕帕季莫斯的言论.据道琼斯报导,他表示希腊要么坚持痛苦的撙节计划,要么面临退出欧元区,除此之外别无选择.

拉美股市亦下跌,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)拉丁美洲股票指数.MILA00000PUS跌0.93%.

巴西石油公司Petrobras(PBR.N)跌3.9%至19.87美元,而矿产商淡水河谷(VALE.N)ADR跌2.6%至18.04美元.

Banco de Chile(BCH.N)跌1.3%,报84.42美元.

其他下滑的拉美ADR还包括,巴西Banco Bradesco(BBD.N)下滑1.9%,报13.93美元.欧洲是巴西最大出口市场之一.

欧洲企业ADR指数.BKEUR涨0.14%,欧洲股市FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.9%.

亚洲企业ADR指数.BKAS跌0.31%.(完)

--编译 石冠兰; 审校 郑茵

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI